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Источники: "Сохнут" может прекратить физическое присутствие в России

Источники: &quot;Сохнут&quot; может прекратить физическое присутствие в России

Руководство Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" может окончательно свернуть физическое присутствие в РФ, такие планы оценивались на совещании, которое прошло сегодня в иерусалимской штаб-квартире "Сохнут", пишет The Jerusalem Post.

"Еврейское агентство будет вести всю свою работу, касающуюся репатриации, из Израиля - в режиме онлайн или по телефону", - цитирует газета слова источника из "Сохнут".

О полном прекращении работы в России, уточнил он, речи не идет - агентство намерено лишь "приспособиться к требованиям российского законодательства".

В агентстве признают, что после перехода на "дистант" не смогут больше напрямую "способствовать репатриации в России", чем они занималась долгие годы, - за информацие надо будет обращаться в Глобальный центр "Сохнут" в Израиле.

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