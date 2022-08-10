Разбитое сердце может привести к смерти

10 авг. 20:57

Российский кардиолог Юрий Серебрянский считает, что от неразделенной любви человек может погибнуть.

"В жизни каждый влюбляется, и бывает неудачный исход этой любви. Тогда наступает стрессовая ситуация и развиваются тяжелые изменения в сердце. Это миокардиодистрофия и это не всегда происходит с выраженными коронарными проявлениями. Когда сосуды сердца сжимаются, то возникает спазм, нарушается кровоток и происходит в мышцах сердца кровоизлияние, может произойти смертельный исход. Такие случаи были и причина смерти была указана - синдром разбитого сердца", - цитирует его Ura.news.

Врач также заявил, что люди с данным синдромом часто сталкиваются из-за любви, что, в свою очередь, является одной из основных причин тревожности.

"Особенно, если происходит неожиданная потеря человека. И мы говорим не только о партнере. Это могут быть близкие родственники, родители, друзья, которых человек очень любит. Сердце не выдерживает, происходит разрыв, кровь выходит и сердце перестает сокращаться. Человек умирает", добавил он.