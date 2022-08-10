Производители продлили сроки годности "Спутника V"

10 авг. 20:46

Сроки годности коронавирусных вакцин "Спутник V" продлены, об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

"Сроки годности вакцин "Спутник V" для профилактики новой коронавирусной инфекции, были продлены и составляют от 6 месяцев до 1 года для препаратов разных производителей", - пояснили в ведомстве.

Необходимые изменения внесены в инструкцию по применению вакцины.

Это означает, что сведения о более коротком сроке годности, содержащиеся на упаковке вакцины, выпущенной до продления, не говорят о том, что она просрочена.

В Минздраве пояснили также, что решение о продлении срока годности в каждом случае было сделано на основе результатов экспертизы, доказавшей, что на протяжении всего срока годности качество, безопасность и эффективность препарата не меняются.

Более того, как уточнили в министерстве, из-за экстренной разработки вакцин против COVID-19 практика продления срока годности неоднократно применялась в Евросоюзе и США, то есть в странах "со "строгими" регуляторными агентствами, по классификации ВОЗ"".