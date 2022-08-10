Депутат: нельзя запрещать въезд в Грузию по признаку национальности

10 авг. 20:35

Ограничивать въезд в Грузию по признаку национальности невозможно, об этом сообщил глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили, комментируя антироссийские заявления оппозиции.

"Русские и прочие как туристы находятся в Европе, Америке и многих других странах - я не припомню заявления официального представителя какой-либо страны о том, что право въезда кого-либо в страну должно быть ограничено по национальному признаку", - цитирует депутата Sputnik Грузия.

Парламентарий обратил внимание на недопустимость ксенофобии, поощрения насилия и разжигания межнациональной розни.