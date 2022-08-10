Ректор РАНХиГС вернулся к исполнению обязанностей

10 авг. 20:24

Владимир Мау приступил к исполнению обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора Президентской академии", - сказано в сообщении.

Мау 2 августа отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Его обвиняют в хищении у вуза 21 млн рублей на фиктивном трудоустройстве. Дело связано с одним из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Речь идет о фиктивном трудоустройстве сотрудников в университет.