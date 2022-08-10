Годовая инфляция продолжает замедляться в России

10 авг. 19:59

Инфляция в России в годовом выражении на 8 августа замедлилась до 15,01%, сказано в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ценовой ситуации".

На конец прошлого месяца годовая инфляция равнялась 15,1%, месяцем ранее - 15,9%.

Дефляция в июле, как и в июне, наблюдается за счет снижения цен на продовольственные товары (на - 1,53% месяц к месяцу), прежде всего - фрукты и овощи, цены на которые значительно упали за этот срок.

"На услуги в июле рост цен ускорился (1,41%) вследствие ежегодной индексации тарифов на коммунальные услуги, вместе с тем на туристические услуги рост цен, напротив, замедлился", - говорится в обзоре.