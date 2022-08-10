Армянские семьи остаются в Карабахе

10 авг. 19:40

Семь армянских семей остаются в Лачине и селе Забух, которые 25 августа вернутся под контроль Азербайджана, сообщает армянское издание "Грапарак" со ссылкой на источники.

Газета пишет, что порядка 350 армян смогут жить в Лачине и Забухе, если они примут азербайджанское гражданство и будут жить по законам Азербайджана. Там же напомнили, что проживающие в Турции армяне так же подчиняются властям и законам этого государства.

Ереван в данном случае отказался нести ответственность за безопасность армян, которые останутся жить там. "У них нет ни воли, ни сил, чтобы организовать самооборону и жить в составе Азербайджана. После войны наша нация сломилась и вряд ли сможет осуществить такую локальную и опасную программу. Поэтому люди смирились с эвакуацией и уже собирают вещи, готовясь покинуть территории", - передает издание.

Однако, в свою очередь, марионеточный глава сельсовета Забуха Андраник Чавушян заявил, что 7 семей из 54, проживавших в Забухе, намерены остаться в Карабахе. Сам Чавушян переберется в Ханкенди. Он также добавил, что вернувшиеся на свою землю азербайджанцы заново отстроят свои дома, так как, по его словам, "они не будут жить в домах, в которых жили армяне".

Но стоит отметить, что люди там действительно будут жить в новых отстроенных домах, потому что за 30 лет оккупанты не смогли возвести нормальную инфраструктуру.

Армянские семьи, оставшиеся в Забухе и Лачине, послужат примером для всех остальных. Этот шаг обязательно положит начало миру и совместному проживанию двух народов на освобожденных территориях Азербайджана.