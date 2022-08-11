Секреты чайной церемонии в музее Востока (ФОТО)

Искусство чайной церемонии зародилось в Китае и распространилось по Юго-Восточной Азии, однако своего апогея оно достигло в средневековой Японии, которая на тот момент переживала тяжелые времена: страна погрузилась в пучину гражданской войны, и чайное действо стало своего рода отдушиной для многих. Государственный музей Востока представил выставку "Пять стихий чая".

"Желание отойти от суеты и трагедий мира, уединиться и пережить очистительное ощущение красоты и содружества вместе с гостями, это было главным элементом чайной церемонии, – рассказывает куратор выставки Анна Егорова. – Здесь в экспозиции можно увидеть более ста музейных предметов: керамику Китая, Юго-Восточной Азии, Кореи и Японии, изделия из дерева и металла, а также живопись, которая сопровождала чайные собрания, украшая нишу токонома в комнатах и павильонах, а также многое другое".

"Для каждой чайной церемонии выбирается своя тема, - говорит советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса. - Например, мастер держит в руках чашку, на ней иероглифы, а иероглифы рассказывают о каком-то китайском древнем поэтическом моменте, и весь разговор идет вокруг этого".

Богатая коллекция Музея Востока и предметы из чайных коллекций позволяют познакомиться с разными стилями и этапами формирования чайной церемонии. Выставка приурочена к 500-летию со дня рождения основоположника классического чайного действа Японии Сэн-но Рикю.