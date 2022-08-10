Власти Китая опубликовали "белую книгу" по Тайваню

10 авг. 19:36

Пекин опубликовал "белую книгу" под названием "Тайваньский вопрос и объединение Китая в новую эпоху", в ней раскрывается позиция властей КНР по Тайваню.

Один из ключевых тезисов документа - неизбежность "полного воссоединения родины": это "общее стремление всех китайских сыновей и дочерей". Потенциальное объединение, следует из "белой книги", - неизбежная историческая закономерность, которая базируется на принципах создателей современного китайского государства - Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Отмечено, что Пекин "готов создать широкое пространство для мирного воссоединения", однако возможен и силовой сценарий захвата острова, но лишь "в качестве крайней меры в ситуации, когда не будет другого выбора".

В Пекине заверили, что после вхождения в состав Китая Тайвань сможет на долгое время, с большой степенью автономии внедрить социальную систему, которая будет отличаться от материковой.