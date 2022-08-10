Нур-Султан и Анкара будут сотрудничать в области военной разведки

10 авг. 19:25

Нур-Султан и Анкара будут сотрудничать в области военной разведкиВласти Казахстана утвердили протокол о сотрудничестве с правительством Турции в сфере военной разведки.

Согласно документу, стороны будут взаимно обмениваться разведывательной военной информацией и экспертными оценками по важным темам, а также данными по международным террористическим и иным организациям, угрожающим безопасности сторон.

Казахстан и Турция будут осуществлять мониторинги развития военно-политической обстановки в регионе с точки зрения возможных угроз безопасности.

Из протокола также следует, что обмен разведывательной военной информацией будет проводиться на встречах военного персонала или по дипломатическим каналам.

"В передаче разведывательной военной информации может быть отказано в случаях угрозы национальному суверенитету и безопасности государства одной из сторон или противоречия ее национальным/международным интересам", - указано в нем.

Важно, что полученные сведения нельзя передавать третьей стороне без письменного согласия предоставившей их стороны.

Постановление вступает в силу со дня подписания.