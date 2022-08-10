Представители Москвы, Баку и Тегерана встретятся для обсуждения коридора Север-Юг

10 авг. 19:16

Представители России, Азербайджана и Ирана в ближайшее время проведут встречу для обсуждения транзитных и таможенных вопросов, а также коридора Север-Юг. Об этом рассказал посол Исламской Республики в Баку Аббас Мусави в ходе визита в Астару, где находится новый мост между Ираном и Азербайджаном и новые склады.

Дипломат обратил внимание на важность этих проектов.

"Порт Астара является одним из важных ключевых пунктов коридора Север-Юг. С реализацией этих проектов его региональное и глобальное значение проявится еще больше", - приводит слова посла агентство Tasnim.

Мусави уточнил, что в ближайшее время пройдет встреча глав соответствующих ведомств двух стран, они оценят текущее состояние реализации проектов, рассмотрят и другие вопросы.