Военные отразили нападение на иранское судно в Красном море

10 авг. 18:59

Иранские Военно-морские силы отразили нападение нескольких легких катеров на иранское же судно в Красном море, о ЧП сообщил заместитель начальника отдела по военным операциям ВМС, контр-адмирал Мустафа Таджеддини.

По его словам, группа сопровождения ВМС во главе с эсминцем "Джамаран" выполняла задание в Красном море. Накануне вечером она получила сообщение с просьбой оказать помощь иранскому судну, выдвинулась к нему и по прибытии вступила в бой с шедшими в атаку катерами противника, передает агентство Fars.

Таджеддини добавил, что после эффективных действий группы сопровождения катера были вынуждены отступить.