Зона катания на курорте "Эльбрус" вырастет втрое через несколько лет

10 авг. 18:45

Зона катания на горном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии к 2030 году увеличится почти в три раза благодаря комплексному развитию горнолыжной и гостиничной инфраструктуры, рассказали в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"Планируется, что зона катания к 2030 году расширится с имеющихся сегодня 17 км трасс до 47 км, а число мест размещения вырастет с 900 до 4,2 тыс", - цитирует ее представителя "Интерфакс".

Он добавил, что из-за ледников, позволяющих кататься даже в июле, и новых трасс курорт до 2030 года сможет привлекать 1,12 млн туристов ежегодно, в прошлом году этот показатель составил 391 тыс.