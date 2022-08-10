Иранская переменная в Зангезурском уравнении

Вчера, находясь с визитом в Турции, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о том, что у Азербайджана есть альтернатива для связи с Нахчываном посредством Ирана через реку Араз. "Это будет реализовано, хочет Армения этого или нет. Это шанс для Армении не остаться в стороне от проектов регионального развития. Решение она примет сама. Если Ереван не примет правильного решения, то самый большой ущерб нанесет именно себе", - сказал глава азербайджанского МИД.

Некоторые СМИ и эксперты в Армении расценили это заявление как завуалированный отказ Азербайджана от идеи Зангезурского коридора через территорию Армении в соответствии с трехсторонним Заявлением от 9-10 ноября 2020 года. Так ли это на самом деле, попытаемся разобрать в этом материале.

В первую очередь, следует отметить, что меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Ирана о создании на территории ИРИ новой транспортной артерии, соединяющей Восточно-Зангезурский экономический регион Азербайджанской Республики и Нахчыванскую Автономную Республику, был подписан еще в начале марта этого года. То есть, затея эта не новая, и развивается она параллельно, а не в ущерб шагам Азербайджана по реализации Зангезурского коридора через Армению.

Как сообщало еще в марте азербайджанское госагентство "Азертадж", "согласно данному меморандуму, по территории Ирана, примерно в 5 км южнее от армяно-иранской границы будет проложен новый коридор, который будет состоять из железнодорожной ветки, многополосного автомобильного шоссе, линий передачи энергии, цифровой связи и др., соединяющие Восточный Зангезур и Нахчыван. "Новый коридор будет фактически дублировать предусмотренный пунктом 9 трехстороннего Заявления Зангезурский коридор, который в той или иной форме должен был быть проложен вдоль северного берега приграничной реки Араз в Мегри, входящего по историческому недоразумению в состав Республики Армения". Логика, которой руководствовался официальный Баку при заключении меморандума с Ираном, заключается в следующем: у Армении не должно быть "эксклюзивного" права на обеспечение сообщения между Азербайджаном и Нахчываном. Лишив Ереван этой козырной карты за счет иранской альтернативы, Азербайджан значительно усилил свои переговорные позиции с Арменией по другим направлениям. Разблокировка региональных коммуникаций, предполагающая вывод Еревана из логистической изоляции, в свете строящейся дорожно-транспортной инфраструктуры через Иран теряет для Баку свою актуальность. Одновременно с этим, требование Армении по таможенному и пограничному контролю в Зангезурском коридоре становится более приемлемым для Азербайджана – но уже при условии, что аналогичный таможенно-правовой режим будет действовать и на Лачинской дороге.

Таким образом, введя в Зангезурское "уравнение" иранскую переменную, азербайджанская дипломатия существенно расширила для себя поле для маневра. Теперь, вне зависимости от того, будет Ереван настаивать на КПП в Зангезурском коридоре или нет, условия там должны быть более привлекательными, чем на иранском маршруте. Это подразумевает либо более низкие таможенные сборы, либо же полное отсутствие пограничного и таможенного контроля. В противном случае никто этим коридором попросту не воспользуется, и заинтересованные страны перенаправят транспортные потоки по иранскому маршруту.

В проигрыше останется, в первую очередь, Армения. В случае продолжения армянским руководством текущей политики откровенного саботирования Зангезурского коридора, Ереван также неизбежно лишится возможности пользования Лачинской дорогой, при этом сама Армения продолжит оставаться в региональной изоляции. То есть, Ереван лишится единственного "утешительного бонуса", который полагался проигравшей войну Армения по трехстороннему Заявлению – разблокирования региональных коммуникаций.

В целом, невыполнение Арменией положений трехстороннего Заявления по Зангезурскому коридору развязало руки азербайджанской стороне как в вопросе установки КПП на Лачинской дороге, так и по другим смежным позициям, как, например демилитаризация Карабаха. И именно этим обстоятельством объясняется вполне искреннее удивление министра Джейхуна Байрамова нерациональным поведением Еревана. Вне зависимости от поведения армянской стороны, отказа Баку от Зангезурского коридора через Армению ожидать было бы наивно – ведь это подписанное обязательство Армении в рамках трехстороннего Заявления, и от такого рычага давления азербайджанцы едва ли откажутся.