Россияне сразятся на Кубке Каспия по мини-футболу в декабре

10 авг. 18:27

Мужская сборная России по мини-футболу в декабре станет участником международного турнира "Кубок Каспия" в Иране, рассказал президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

На сегодня российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

По словам Алиева, АМФР делает все возможное, чтобы у сборной не было дефицита практики, идут переговоры с рядом зарубежных федераций.

"В начале ноября проведем товарищеские матчи в Таджикистане, а на декабрь в Иране намечено проведение Кубка Каспия с участием сборных России, Ирана, Казахстана и Азербайджана", - цитирует его ТАСС.

Президент АМФР напомнил, что инициатором Кубка Каспия была сама ассоциация, еще до пандемии он проводился в Иране и в Астрахани.

"После возникла вынужденная пауза из-за пандемии, и сейчас самое время вернуться к этому вопросу, учитывая, что есть четкий посыл от правительства страны, от министра спорта Олега Матыцина по поддержанию необходимой спортивной практики для ведущих спортсменов России", - подчеркнул он.

Алиев заверил, что Кубок Каспия, принимая во внимание очень сильный состав участников, обладает прекрасными перспективами, причем независимо от наличия или отсутствия официальных стартов.