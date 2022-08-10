В Сочи до конца 2025 года расчистят примерно 80 км водных артерий

10 авг. 18:14

В Сочи за три года расчистят около 80 км водных артерий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"До конца 2025 года в общей сложности на территории Сочи по различным программам планируется вычистить около 80 км водных артерий", - сказано в заявлении.

Как отмечается, это позволит увеличить их пропускную способность, снизит динамическую нагрузку на берега, улучшит условия прохождения паводков, что в комплексе поможет избежать затоплений прилегающих территорий и возникновения чрезвычайных ситуаций.

В администрации рассказали, что планируется расчистить участки русел Аше, Псезуапсе, Шахе, Чухукта, Чемитоквадже, Цусхваджа, Западного и Восточного Дагомыса, Хосты, Мацесты, Буу, Сочи, Кудепсты, Мзымты, ручья Белого.

В пресс-службе также напомнили, что на сегодняшний день в границах Сочи протекает 64 крупные реки. Они создают угрозу затопления 26 населенных пунктов.