РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Дружба" возобновила перекачку нефти

&quot;Дружба&quot; возобновила перекачку нефти

Российская нефть снова пошла по южной ветке нефтепровода "Дружба" транзитом через Украину, об этом рассказали в дирекции венгерского концерна MOL (владелец одного из крупнейших европейских нефтеперерабатывающих комбинатов Slovnaft).

"Мы ожидаем ее [нефти] поступление в Венгрию и Словакию в четверг в первой половине дня ", - цитирует представителя дирекции ТАСС.

На сайте словацкой газеты "Правда" со ссылкой на вице-премьера и главу Минэкономики Словакии Рихарда Сулика сообщается, что нефть по "Дружбе" уже поступает в эту страну.

995 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version