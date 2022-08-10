"Дружба" возобновила перекачку нефти

10 авг. 17:59

Российская нефть снова пошла по южной ветке нефтепровода "Дружба" транзитом через Украину, об этом рассказали в дирекции венгерского концерна MOL (владелец одного из крупнейших европейских нефтеперерабатывающих комбинатов Slovnaft).

"Мы ожидаем ее [нефти] поступление в Венгрию и Словакию в четверг в первой половине дня ", - цитирует представителя дирекции ТАСС.

На сайте словацкой газеты "Правда" со ссылкой на вице-премьера и главу Минэкономики Словакии Рихарда Сулика сообщается, что нефть по "Дружбе" уже поступает в эту страну.