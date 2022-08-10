Конор Макгрегор вновь возвращается в большой спорт

10 авг. 18:02

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком и легком весе Конор Макгрегор анонсировал в своих социальных сетях возвращение в большой спорт.

"Ты готов стать свидетелем самого величайшего и большого спортивного возвращения в истории?", - заявил 34-летний ирландский спортсмен.

Напомним, Конор Макгрегор провел в MMA 28 боев, одержав в них 22 победы. Еще 6 поединков закончились его поражением. Свой последний на данный момент бой ирландец провел в ночь с 10 на 11 июля 2021 года на турнире UFC 264. Его соперником был временный чемпион в легкой весовой категории Дастин Порье. Победу в поединке в первом же раунде одержал Порье.