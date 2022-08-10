Покупка топлива из России привела Индию к отказу от доллара

10 авг. 17:50

Индийские компании отказываются от долларов при покупке российского топлива, передает Reuters со ссылкой на таможенные документы.

В статье говорится, что Нью-Дели в июне купил 1,7 млн тонн российского угля, при этом местные производители стали и цемента оплатили 44% этой сделки в дирхемах (ОАЭ), гонконгских долларах, евро и юанях.

На китайскую валюту пришелся 31% недолларовых операций, на гонконгскую денежную единицу – 28%. В евро оплачивалось менее четверти поставок, а в дирхемах - около одной шестой.