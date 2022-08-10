Четверо бывших сотрудников полиции в Дагестане осуждены за избиение задержанного

10 авг. 17:49

В Дагестане вынесли приговор бывшему замначальника полиции - начальнику отделения уголовного розыска ОМВД по Буйнакскому району и трем его подчиненным. Об этом сообщили в УФСБ России по Дагестану.

Следствие установило, что в октябре 2018 года данные сотрудники избили в отделе полиции местного жителя.

Буйнакский городской суд признал бывших полицейских виновными по п. "а" ч.3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).

Двое фигурантов получил по 4 года колонии общего режима, а остальные - по 3,5 года. Суд запретил им также работать в правоохранительных органах должности в течение 2 лет после выхода на свободу. Они уволены из органов внутренних дел с лишением специальных званий.