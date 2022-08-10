Тхэквондистка из Азербайджана завоевала бронзовую медаль на V Играх исламской солидарности

10 авг. 17:45

Азербайджанская тхэквондистка взяла "бронзу" на V Играх исламской солидарности, которые проходят в турецком городе Конья.

Патимат Абакарова уступила спортсменке из Турции со счетом 2:0, ранее она победила нокаутом соперницу из Нигерии Фариду Саумана.

Напомним, V Игры исламской солидарности продлятся до 18 августа, в них принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества.

На данный момент у азербайджанских спортсменов одно "золото", одно "серебро" и две "бронзы".