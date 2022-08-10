Взрывы в Новофедоровке не уменьшили желания россиян отдыхать в Крыму

10 авг. 17:27

Туристы не отказываются от поездок в Крым, несмотря на произошедшие накануне взрывы в Новофедоровке, рассказали в Минкурортов и туризма полуострова.

"По словам руководителей отелей и компаний, предлагающих пакетные туры в Крым, отказов от поездок не наблюдается, также нет отмен от уже проходящего отдыха как в Сакском регионе, так и в других регионах республики", - пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что отдыхающие не обращались за помощью к туроператорам и не заявляли о желании прервать отпуск. На сегодня бронирование отелей до конца августа в среднем достигает 80%, на сентябрь - 60%.

Напомним, накануне, по данным Минобороны РФ, на аэродроме в Новофедоровке взорвались боеприпасы, причины выясняются. Туристы в результате ЧП не пострадали.