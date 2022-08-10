Иностранцев спасли в горах на севере Грузии

10 авг. 17:25

Потерявшиеся в горах Национального парка Пшав-Хевсурети 30 иностранцы находятся в безопасности, сообщает пресс-служба Агентства охраняемых территорий Грузии.

"Все они чувствуют себя хорошо, и их жизни и здоровью не угрожает опасность", - говорится в сообщении.

В спасении иностранцев принимали участие не только спасатели, но и сотрудники Агентства под руководством охраны парка Армаза Циклаури.

Отмечается, что у двоих путешественников возникли проблемы со здоровьем, в связи с чем в селе Хаду их встретила машина скорой помощи и доставила в больницу. Сейчас их состояние стабильное.