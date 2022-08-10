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Жителям Нур-Султана показали фильм "Матч"

Жителям Нур-Султана показали фильм &quot;Матч&quot;

Показ художественного фильма "Матч" режиссера Андрея Малюкова организовал Русский дом в Нур-Султане в кинотеатре "Арман".

"Сегодня исполняется ровно 80 лет с того трагического дня, когда в оккупированном фашистами Киеве состоялся футбольный матч между местным клубом "Старт" и командой немецких зенитчиков. Этот поединок позднее вошёл в историю как "Матч смерти", - сказала глава представительства Россотрудничества в Казахстане Ольга Филонова, пишет Sputnik Казахстан.

Она напомнила, что сегодня совершаются попытки переписать историю и принизить значение Великой Победы советского народа над нацизмом, добавив, что борьба с этим является нашим долгом.

"Такие фильмы как "Матч" вселяют в нас гордость и веру в то, что имена героев будут жить вечно!" – заключила Филонова.

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