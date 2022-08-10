В Иране загрязнен нефтепродуктами огромный участок побережья Персидского залива

10 авг. 17:09

Побережье Персидского залива на юге Ирана загрязнено нефтепродуктами. Об этом заявил генеральный директор по вопросам портов и судоходства региона Мохаммад Шакиби Несаб в интервью агентству Tasnim.

По его словам, воздействию подверглись десятки километров побережья. Несаб предположил, что источником загрязнения является нефтяное месторождение Форузан в Персидском заливе.

Он также подчеркнул, что для очистки побережья нужна координация усилий властей и местных жителей, передает ТАСС.

Напомним, месторождение Форузан было обнаружено в 1950-х годах. Его запасы оцениваются более чем в 2 млрд баррелей.