Зангезурский коридор: беспрепятственное или контролируемое передвижение

Приближается вторая годовщина окончания 44-дневной войны, а Баку всё ждет от Еревана выполнения обязательств по открытию Зангезурского коридора, связывающего Азербайджан с его автономией – Нахчываном – через армянскую территорию.

У Еревана не впервые возникают проблемы с исполнением международных документов: вспомнить хотя бы четыре резолюции Совета безопасности ООН, которые требовали от Армении безоговорочного освобождения азербайджанских территорий, или базовые принципы трехстороннего Заявления о полном выводе вооруженных формирований из Карабахского региона, или проблемы с картами минных полей, или разблокировку транспортных связей в регионе и запуск Зангезурского транспортного коридора.

Причем работа вроде бы идет, но все время с оговорками. Так, на днях премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил директору Службы нацбезопасности и председателю Комитета госдоходов обеспечить беспрепятственный проезд с азербайджанской стороны через территорию Армении в Нахичеван, сделав при этом небольшую оговорку, мол, все должно соответствовать армянскому законодательству.

Вопрос тонкий, ведь разблокировка всех экономических и транспортных связей в регионе закреплена не в армянских законах и тем более не в конституции, а в международных документах. Речь о трехстороннем Заявлении Путина, Алиева и Пашиняна от 9-10 ноября 2020 года, в девятом пункте которого говорится: "Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".

Беспрепятственное движение как раз и означает отсутствие контроля.

Собственно договоренности между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы предусматривают, что Азербайджан обеспечивает безопасный доступ к Лачинскому коридору, а Армения должна предоставить такой же беспрепятственный доступ к Зангезурскому коридору. Сегодня в Лачинском коридоре нет таможенных пунктов. Этого Баку хочет добиться и в Зангезурском коридоре. Но если Армения будет настаивать на установке таможенных пунктов и контроле за перемещением товаров и граждан через Зангезурский коридор, тогда Азербайджан оставляет за собой право настаивать на тех же условиях в Лачинском коридоре.

Между тем, Азербайджан в соответствии с соглашением с Ираном уже начал строительство первого моста через реку Араз. Таким образом у Баку появляется альтернативный маршрут для связи с Нахчываном в обход Армении. То есть коридор в Нахчыванскую автономию у "материкового" Азербайджана все равно появится, вне зависимости от позиции Еревана.

Другой вопрос, что отказавшись от дороги на своей территории, Ереван нанесет ущерб не кому-нибудь, а себе, сознательно отрезав Армению от региональных международных проектов. Экономисты признают, что восстановление транспортных коммуникаций между Нахчываном и остальной частью Азербайджана создает предпосылки для начала нового этапа развития в регионе. О преимуществах коридора известно всем: он обеспечит Азербайджан наземной связью с Нахчываном, Россию - с Ираном, Армению - с Турцией, также будет построена дорожная инфраструктура, которая свяжет Азербайджан и Турцию через Нахчыван. Если Зангезурский коридор будет полностью построен и введен в эксплуатацию, то появится необходимость в транспортировке грузов по маршруту Восток-Запад, и будет создана соответствующая цепочка маршрутов. Если же в Ереване еще что-нибудь придумают, чтобы оказаться от коридора, то это приведет лишь к сохранению полублокадного положения Армении.