Свет погас на 30 улицах Краснодара  

10 авг. 16:50

В Краснодаре в среду произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались более 30-и улиц, информирует ЕДДС города.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС (подстанция) "ТГ-303" и 44 трансформаторных подстанций (а также) ПС (подстанция) "ТГ-305" и 15 трансформаторных подстанций", - сообщают коммунальщики.

Стало известно, что света нет на улицах – Красных партизан, Азовская, Круговая, Кирпильская, Клеверная, Колосистая, Кубанская, Поливная, Придорожная, Снежная, Средняя, Цветная, Заполярная. А также улицы: 2 Линия, Гагарина, Крымская, Темрюкская, Герцена, Каляева, Труда пр., Власова, Артиллерийская, Бабушкина, Брюсова, Власова, Воровского, Кропоткина, Рылеева, Урицкого, 1-я Линия, Передерия, Северная, Энгельса.

На месте аварии ведутся восстановительные работы.