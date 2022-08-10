Сборную России по футболу усилят еще одним специалистом

10 авг. 16:43

В тренерский штаб сборной России по футболу придет еще один специалист. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин в интервью пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

"Мы договорились, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды будет усилен еще одним специалистом", - сказал наставник.

По его словам, эти поиски связаны с тем, что его помощник Николай Писарев возглавил подмосковные "Химки", а также с объемом работы, который был у Писарева в сборной.

Карпин также подчеркнул, что пока не готов назвать фамилию нового специалиста. "Мы только приступили к поиску", - добавил главный тренер.

Ранее сегодня стало известно, что помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев возглавил подмосковные "Химки". При этом специалист продолжит работать в тренерском штабе национальной команды.