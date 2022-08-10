Российский и турецкий омбудсмены заключили протокол о взаимодействии на ближайшие годы

10 авг. 16:32

В среду, 10 августа, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч подписали протокол о совместных мероприятиях на 2022-2023 годы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского омбудсмена.

Согласно документу, стороны будут обмениваться опытом в области правового просвещения, вместе осуществлять мониторинг соблюдения трудовых прав граждан России и Турции. Предусматривается также совместный обзор опыта работы по проблемам защиты прав молодежи, анализ жалоб граждан обеих стран на нарушения их прав и др.

Москалькова подчеркнула, что за 5 лет со дня принятия меморандума о сотрудничестве омбудсмены России и Турции провели много совместных мероприятий по обмену опытом и оказанию помощи гражданам двух стран. "Это позволяет нам выходить на новые формы работы, эффективно помогать людям", - заключила уполномоченный по правам человека в РФ.