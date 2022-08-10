Дополнительные поезда пустят между Казанью и кубанскими курортами

10 авг. 16:27

Из Казани в Анапу и Адлер запустят дополнительные поезда в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в направлении черноморских курортов.

Новые поезда позволят удовлетворить спрос в период бархатного сезона. На Горьковской железной дороге в августе и сентябре этого года дополнительно будут ходить два поезда.

В Анапу поезд будет оправляться в 11.26 и прибывать на курорт на следующий день в 11.10. Даты отправления: 12, 18, 20, 23, 28 августа, 2, 7, 12 сентября.

Из Казани в Адлер поезд будет выходить в 07.08, а прибывать в 06.14 следующего дня. Даты отправления: 12, 18, 20, 23, 28 августа, 2, 7, 12 сентября.