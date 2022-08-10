Загрузка гостиниц в Москве достигла прошлогодних показателей

10 авг. 16:20

Загрузка отелей в Москве в июне вернулась к прошлогоднему показателю в 64%. Об этом говорится в исследовании, проведенном CMWP.

Аналитики напоминают, что в допандемийные годы в июне московские гостиницы современного качества были загружены примерно на 80-85%, передает "Интерфакс".

В отчете сказано, что больше всего пострадали отели люксового сегмента (30,6%). Самыми устойчивыми оказались гостиницы среднеценовой (65%), выше среднего (61,9%) и экономичной категорий (60,1%).

В исследовании отмечается, что средняя цена на номер демонстрирует тенденцию к снижению. Несмотря на то, что по итогам первых шести месяцев индикатор вырос на 3% по отношению к аналогичному периоду 2021 года, фактическая динамика изменений цен размещения с марта по июнь была отрицательной - от резкого сжатия (на 15,1%) в марте, до понижения в 0,5-1,9% в последующие месяцы.