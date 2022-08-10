В Россию из Казахстана пытались незаконно ввезти 100 кг черной икры

10 авг. 16:10

Казахстанские пограничники пресекли попытку контрабандного ввоза в Россию 100 кг черной икры, сообщили сегодня пресс-служба Комитета национальной безопасности республики.

Контрабандный деликатес везли 6 августа. На автомобильном пункте пропуска "Сырым" Западно-Казахстанской области при проведении пограничного контроля двух грузовых автомашин, следовавших из Казахстана в Россию, были выявлены "восемь термокоробок, укрытых от досмотровых мероприятий в винограде". "В ходе вскрытия следственно-оперативной группой обнаружены банки с черной икрой весом около 100 килограмм", - уточнили в комитете.

Незаконный груз передан в подразделения полиции МВД Казахстана.