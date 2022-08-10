На Москву и европейскую часть России надвигается жара из Европы

10 авг. 15:59

К концу этой недели в Москву и европейскую часть России придет жара из Европы. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

При этом синоптики отмечают, что в России не будет такой же сильной жары, как во Франции, Испании, Германии и Италии, кода воздух прогревался до 35-36 градусов.

Метеорологи ожидают, что 11 августа температура в Москве составит 24-26 градусов тепла, а 12 августа - 26-28 градусов тепла. В выходные температура составит 30 градусов.

Начало следующей недели прогнозируется таким же жарким - около 30 градусов. "Казалось бы, август, дело к осени, а нужно настраиваться на летнюю погоду, температура при которой существенно отличается от нормы. Осадков ждать тоже не стоит, будет малооблачно и жарко", - цитирует "Интерфакс" научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.