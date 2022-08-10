Новый подвид омикрон-штамма выявили в Индии

10 авг. 15:56

В Индию проник подвид ВА-2,75 омикрон-штамма коронавируса, этот вариант отличается еще большей заразностью.

О выявлении этого варианта в Дети рассказал директор и главный врач одной из старейших государственных больниц индийской столицы Lok Nayak Суреш Кумар. "В образцах обнаружен подвариант BA-2.75 штамма "омикрон". У него больше скорость передачи. Об этом говорится в отчете об исследовании 90 образцов. Этот новый вариант атакует и людей, у которых уже есть антитела, а также тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19", - сообщил специалист, его слова цитирует интернет-сайт телеканала NDTV.

Вариант ВА-2,75 уже обнаружен во многих странах мира.