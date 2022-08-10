IKEA осенью возобновит работу одной фабрики в России

10 авг. 15:53

C 1 сентября шведская сеть магазинов IKEA возобновит работу своей фабрики мебели в Тихвине (Ленинградская область). Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Mash.

По данным источника, процесс по возобновлению работы запустили, чтобы подготовить бизнес к продаже российской компании.

Однако 50% рабочих (500 из 1009 человек) решила уйти с предприятия, а тем, кто остался, изменили формат работы. Выходить они будут неделя через неделю. По этой причине их доход уменьшится. Получать такие сотрудники будут примерно 90% от своей прежней заработной платы.

При этом пока нет информации, будет ли на фабрике производиться мебель.