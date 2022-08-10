Иран планирует запустить с Россией совместное производство спутников

10 авг. 15:36

Иран будет совместно с Россией производить спутники. Об этом заявил на пресс-конференции в Тегеране министр связи и информационных технологий Ирана Иса Зарепур.

Он также рассказал о спутнике "Хайям", который 9 августа был запущен Россией с космодрома Байконур в Казахстане. Спутник вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Глава ведомства отметил, что "Хайям" вышел на орбиту на расстоянии 500 км, а сигнал со спутника уже получен четыре раза.

Зарепур также обратил внимание на то, что спутник был изготовлен Россией по заказу Ирана. "С российской стороной было проведено более 400 часов переговоров по запуску спутника "Хайям". Иран создаст совместную с Россией линейку производства второго, третьего и четвертого версий этого спутника", - цитирует его агентство IRNA.