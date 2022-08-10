В Дагестане расселят 90 аварийных домов

10 авг. 15:34

Республиканская адресная программа переселения в Дагестане будет сформирована на основе реестра аварийного жилья, сроки переселения пока неизвестны, сообщает Минстрой республики.

"Опубликован реестр аварийного жилья в Дагестане. На сегодняшний день в нем числится 90 домов", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В аварийный список включены многоэтажки Дербента, Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Кизилюрта, Кизляра, Дагестанских Огней и Южно-Сухокумска, а также Гергебельского и Тарумовского районов.

"Минстрой республики ожидает принятия на федеральном уровне решения о предоставлении финансовой поддержки на расселение многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, после чего приступит к формированию республиканской адресной программы переселения", - добавили в Минстрое.

Программа должна завершиться в 2025 году, она реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".