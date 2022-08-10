АТОР: спрос на черноморские курорты в бархатный сезон вырос на 30-70%

10 авг. 15:30

Спрос на отдых на курортах Черноморского побережья в бархатный сезон вырос в этом году, в зависимости от направления, на 30-70% по сравнению с прошлым годом, в топе продаж – Сочи и Абхазия, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Ведущие туроператоры фиксируют заметный рост спроса на туры на внутреннем рынке в период бархатного сезона. По их оценкам, в сравнении с прошлым годом бронирования увеличились от 30 до 70% в зависимости от направления. Продажи туров на курорты Краснодарского края в бархатный сезон идут на 30-40% лучше, чем годом ранее. На 15-20% увеличился спрос на курорты Абхазии", - указано в сообщении.

Уточняется, что согласно прогнозам туркомпаний, в целом продажи на осень на внутреннем рынке будут выше на 25-30% относительно прошлого года, а по краснодарским курортам динамика окажется еще более существенной: рост на 60-70%.