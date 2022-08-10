Евросоюз обдумывает седьмой пакет санкций против России

10 авг. 15:19

В ЕС проходят обсуждения содержания седьмого пакета антироссийских санкций, в том числе на повестке вопрос о прекращении выдачи гражданам России шенгенских виз.

"Принципиально в ЕС мы находимся в процессе обсуждений, как... должен выглядеть седьмой пакет санкций, какие компоненты могут в нем содержаться", - заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, у правительства Германии "пока нет единой позиции" как относиться к предложению некоторых стран ЕС о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам в рамках нового пакета санкций.

По словам Хебештрайта, "правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии" по данной инициативе как между членами кабмина, так и внутри ЕС.