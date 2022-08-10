Кто они, "друзья Путина" в НАТО?

Американцы нашли в Европе "пятую колонну" Путина. Кто же они, верные союзники России в НАТО, и почему они беспокоят США?

Бывшим политикам и дипломатам всегда можно больше, чем действующим. Они могут себе позволить говорить правду, потому что не боятся отставки. Ее на этот раз решил рассказать бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер. В интервью не самой последней газете Politico он заявил, что у Владимира Путина есть союзники в рядах НАТО - Эрдоган, Берлускони и Орбан.

Наименьшие вопросы, наверное, вызывает Берлускони. Дружба с бывшим итальянским премьером известна давно, так же как и с канцлером ФРГ Герхаром Шредером, который недавно приезжал в Москву. В одном из интервью Путин откровенно заявил, что его связывает многолетняя дружба с миллиардером и бывшим владельцем футбольного клуба "Милан". Берлускони тоже не скрывал дружбу. В 2018 году, уже когда он не был премьером, итальянец полетел в Россию, чтобы отметить, как он сказал, "день рождения моего друга". Путин и Берлускони никогда не затрагивали внутренние вопросы. Итальянец не поддерживал протесты российской оппозиции, а президент РФ не критиковал коллегу за многочисленные скандалы, связанные с коррупцией и женщинами.

Второй человек, который вызывает беспокойство бывшего американского дипломата – Реджеп Тайип Эрдоган. Даалдер обвиняет турецкого президента в покупке российских систем ПВО вместо западных, в отказе вводить санкции против России из-за Украины и в блокировании вхождения Швеции и Финляндии в НАТО. Конечно, все перечисленное – факт. Сюда можно также добавить и проект АЭС "Аккую", и газопровод "Турецкий поток". Если с Берлускони и Италией у России никогда не было прямых конфликтов, то с Турцией был негатив из-за Сирии. Тем не менее, на личном уровне у Путина и Эрдогана есть большое взаимоуважение, они считают друг друга людьми слова. Хотя в Сирии и Украине позиции стран расходятся, это не мешает Турции и России увеличивать товарооборот и заниматься параллельным импортом в период санкций. В отличие от своих союзников по НАТО, Эрдоган не пытается изолировать Путина, за последний месяц президенты виделись дважды – в Тегеране и Сочи.

Третий союзник Путина, по мнению американского дипломата, – Виктор Орбан. Проблема Орбана для Запада кроется в том, что Венгрия не только страна НАТО, но и член Европейского союза. Именно из-за Орбана Европа не стала вводить полноценное нефтяное эмбарго и тянет с газовым, так как венгерский премьер попросил исключение для своей страны из санкций. Более того, Орбан считает санкции неэффективными и, несмотря на попытку бойкота, контактирует с Кремлем. Так, после своей победы на парламентских выборах он отправил главу МИД Венгрии в Москву, который договорился о закупке дополнительных объемов газа.

Учитывая, что в ЕС и НАТО решения по внешней политике принимаются единогласно, наличие в этих альянсах Эрдогана и Орбана очень раздражает Вашингтон и Брюссель. Яркие примеры – членство Швеции и Финляндии в НАТО и нефтегазовые санкции. Первое тормозит Эрдоган, второе – Орбан. В отличие от них, Берлускони не занимает высший пост. Пока он в оппозиции, но, учитывая политический кризис в Италии, у опытного, пускай и престарелого политика, есть шансы на власть. Не факт, что после становления премьером он будет также поддерживать Россию, ведь в одном из интервью он признался, что после украинской спецоперации разочаровался в своем друге Путине. Тем не менее, Италия с Берлускони для Москвы все равно лучше, чем с антироссийским Марио Драги. Тем более Берлускони уже посещал Крым после 2014 года.

Если смотреть на ситуацию объективно, то на самом деле здесь не идет речь о дружбе. Государственные интересы есть государственные интересы. Просто американские издания любые проявления независимости и взаимовыгодного партнерства с Россией оценивают через призму Украины. И в нынешней ситуации понятия "Торговля" и "Проекты", когда они связаны с Россией, приравниваются к "Вероломству" и "Предательству". Турция блокирует Швецию не для того, чтобы понравиться Путину, а из-за курдских боевиков, а Венгрия покупает газ не для того, чтобы спонсировать спецоперацию, а чтобы не оставить своих граждан без тепла предстоящей зимой. К сожалению, объяснить политику холодным расчетом идеалистам не дано. Вот и появляются статьи под заголовками "Друзья Путина, друзья Эрдогана" и так далее и тому подобное.