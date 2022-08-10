Транзит нефти по "Дружбе" возобновят в ближайшие дни

10 авг. 14:58

Транзит российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" возобновится в ближайшее время. Украинская транспортная компания приняла предложение Slovnaft и MOL оплатить транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке. Об этом сообщили в словацкой компании.

Как отмечается, Slovnaft уже перевела средства на счет компании. "Исходя из этого, Slovnaft ожидает возобновления поставок нефти в ближайшие дни. С этим решением согласилась и российская сторона", - приводит сообщение компании "Интерфакс".

По данным Bloomberg, венгерская MOL также произвела платеж за транзит и ожидает возобновления поставок в ближайшие дни.

Напомним, 4 августа Украина остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". Транзит по северной ветке нефтепровода через Беларусь в направлении Польши и Германии не прекращался.