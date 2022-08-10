Президенты Азербайджана и Турции встретились в Конье

10 авг. 9:02

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели накануне переговоры в турецком городе Конья.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о поствоенном периоде в регионе, а также поговорили о сотрудничестве в экономике, энергетике, транспортной и военной сферах.

Глава турецкого государства еще раз высказал поддержку Азербайджану в связи с последними событиями в Карабахе, а также выразил соболезнования в связи с шехидами.

В свою очередь, Ильхам Алиев поздравил своего коллегу с прекрасной организацией Исламских игр солидарности, передает АзерТАдж.