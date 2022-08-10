МЧС предупреждает о ливнях в Крыму

10 авг. 14:41

В Крыму на среду и четверг объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погоды.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером и до конца суток 10 августа, 11 августа в Крыму ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - сообщает главное управление МЧС России по региону.

Жителей и гостей Крыма просят в ближайшие дни отказаться от турпоходов, выхода в море, на улице держаться подальше от ветхих строений. Автомобилистам рекомендуется не оставлять машины под деревьями.

Шторм на юге региона бушует уже несколько дней. пляжи Алушты закрыты для купания.