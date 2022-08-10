Генсек НАТО сожалеет о прекращении сотрудничества с Россией

10 авг. 14:36

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "глубоко сожалеет" в связи с прекращением сотрудничества с Россией. Об этом он заявил в интервью изданию Vijesti.

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс десятилетиями стремился улучшить отношения с Россией, однако Москва отказалась от этого.

"Мы учредили Совет Россия - НАТО, согласовали Основополагающий акт Россия - НАТО и приглашали Россию к совместной работе по укреплению безопасности в евроатлантическом регионе, но Россия отказалась от построения большего доверия и партнерства, а также более тесного сотрудничества. Я глубоко сожалею об этом", - цитирует его ТАСС.

Столтенберг также отметил, что организация по-прежнему готова держать открытыми каналы связи с Россией, чтобы управлять рисками и снижать их, предотвращать эскалацию и повышать прозрачность".