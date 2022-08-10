Медлительность Армении закрывает Лачинский коридор 

Как известно из армянских источников, 25 августа будет изменен маршрут Лачинского коридора, соединяющего территорию Армении с зоной временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджане. К этому времени с азербайджанской стороны будет завершена и введена в эксплуатацию альтернативная трасса в обход города Лачин (административный центр Лачинского района Азербайджана) и прилегающего к нему азербайджанского села Забух.



Строительство близко к финалу, мост через реку Хакари был возведен несколько месяцев назад, и как только маршрут изменится, российские миротворцы покинут Лачин и Забух и азербайджанское государство получит полный контроль над этими населенными пунктами. Альтернативная версия Лачинского коридора заложена в пункте 6 Трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года, поэтому работа азербайджанских строителей не является какой-то неожиданностью ни для российской стороны, ни для армянской стороны.



Однако для Армении запуск 25 августа нового Лачинского коридора до Ханкенди обернется де-факто его блокадой – по той причине, что она попросту не построила у себя ни километра дороги к обновленной точке входа в коридор. Если прежде въезд в Лачинский коридор располагался у села Тех, то теперь он будет находиться неподалеку от соседнего с Техом села Корнидзор. Казалось бы, здесь нет никакой проблемы, от Теха до Корнидзора путь есть, от Корнидзора до границы с Азербайджаном всего ничего, но в том то и дело, что имеющаяся дорога труднопроходима и попросту не приспособлена для сколько-нибудь значительного транспортного потока.



Ответственные структуры Армении уже посчитали, что им нужно проложить всего 12 км дорожного полотна, аналогичного старой трассе из армянского Теха в азербайджанский Забух, но они готовы сделать это только за восемь месяцев. А это значит, что пока Ереван будет укладывать асфальт со скоростью полтора километра в месяц, желающим посетить Ханкенди или покинуть его придется пользоваться разбитой сельской дорогой. Длина временного участка – 4 км, и на нем также будут присутствовать российские миротворцы и действовать логика коридора, но пользы от этого мало: местные жители указывают, что по нему не могут ездить легковые автомобили из-за слишком глубокой колеи.



А это значит, что даже эти 4 км грунтовки властям Армении придется благоустраивать, иначе их собственная медлительность заблокирует Лачинский коридор: он будет открыт, но по нему нельзя будет перебраться через границу. До смены маршрута коридора осталось две недели, однако никаких работ ни по основному проекту у Корнидзора, ни по времянке не проводится. Ереван бездействует и не отвечает на запросы СМИ и местного населения по этой проблеме, а скоро наступит сезон дождей, который наверняка размоет временную дорогу.

Армения медлит не только с дорожными работами, но и со строительством всей остальной инфраструктуры нового маршрута Лачинского коридора. По старому маршруту с армянской территории до Ханкенди проходят также высоковольтная линия электропередач, кабель связи и газопровод. По проводам уже известно, что до 25 августа армянские электрики никак не успеют их протянуть к обновленной точке входа в коридор, по газопроводу, чья прокладка куда сложнее технологически и затратнее, никакой информации попросту нет. Это означает, что все электроснабжение и газоснабжение Ханкенди долгое и даже неопределенное время будет находиться вне "логики коридора".



Вполне возможно, что в данной ситуации можно увидеть не беспомощность армянских властей, а определенный замысел. Ни для кого уже не секрет, что у Армении не осталось никаких возможностей сохранить сепаратистский проект в Карабахе, и желания поддерживать его у современного Еревана все меньше. Но если так, и впереди – закрытие конфронтационной темы и реинтеграция карабахских армян в азербайджанское государство, то зачем Армении тратить деньги и силы на инфраструктуру альтернативного маршрута Лачинского коридора? Быть может, республику устроит трансграничное сообщение по старой дороге через Лачин, но уже не в режиме коридора, а через обычный таможенный пункт – тем более что в перспективе она подпишет с Азербайджаном мирный договор и отношения двух стран будут нормализованы.