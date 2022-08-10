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Медлительность Армении закрывает Лачинский коридор 

Андрей Петров специально для "Вестника Кавказа"
Медлительность Армении закрывает Лачинский коридор 

Как известно из армянских источников, 25 августа будет изменен маршрут Лачинского коридора, соединяющего территорию Армении с зоной временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджане. К этому времени с азербайджанской стороны будет завершена и введена в эксплуатацию альтернативная трасса в обход города Лачин (административный центр Лачинского района Азербайджана) и прилегающего к нему азербайджанского села Забух. 
  
Строительство близко к финалу, мост через реку Хакари был возведен несколько месяцев назад, и как только маршрут изменится, российские миротворцы покинут Лачин и Забух и азербайджанское государство получит полный контроль над этими населенными пунктами. Альтернативная версия Лачинского коридора заложена в пункте 6 Трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года, поэтому работа азербайджанских строителей не является какой-то неожиданностью ни для российской стороны, ни для армянской стороны. 
  
Однако для Армении запуск 25 августа нового Лачинского коридора до Ханкенди обернется де-факто его блокадой – по той причине, что она попросту не построила у себя ни километра дороги к обновленной точке входа в коридор. Если прежде въезд в Лачинский коридор располагался у села Тех, то теперь он будет находиться неподалеку от соседнего с Техом села Корнидзор. Казалось бы, здесь нет никакой проблемы, от Теха до Корнидзора путь есть, от Корнидзора до границы с Азербайджаном всего ничего, но в том то и дело, что имеющаяся дорога труднопроходима и попросту не приспособлена для сколько-нибудь значительного транспортного потока. 
  
Ответственные структуры Армении уже посчитали, что им нужно проложить всего 12 км дорожного полотна, аналогичного старой трассе из армянского Теха в азербайджанский Забух, но они готовы сделать это только за восемь месяцев. А это значит, что пока Ереван будет укладывать асфальт со скоростью полтора километра в месяц, желающим посетить Ханкенди или покинуть его придется пользоваться разбитой сельской дорогой. Длина временного участка – 4 км, и на нем также будут присутствовать российские миротворцы и действовать логика коридора, но пользы от этого мало: местные жители указывают, что по нему не могут ездить легковые автомобили из-за слишком глубокой колеи. 
  
А это значит, что даже эти 4 км грунтовки властям Армении придется благоустраивать, иначе их собственная медлительность заблокирует Лачинский коридор: он будет открыт, но по нему нельзя будет перебраться через границу. До смены маршрута коридора осталось две недели, однако никаких работ ни по основному проекту у Корнидзора, ни по времянке не проводится. Ереван бездействует и не отвечает на запросы СМИ и местного населения по этой проблеме, а скоро наступит сезон дождей, который наверняка размоет временную дорогу.

Армения медлит не только с дорожными работами, но и со строительством всей остальной инфраструктуры нового маршрута Лачинского коридора. По старому маршруту с армянской территории до Ханкенди проходят также высоковольтная линия электропередач, кабель связи и газопровод. По проводам уже известно, что до 25 августа армянские электрики никак не успеют их протянуть к обновленной точке входа в коридор, по газопроводу, чья прокладка куда сложнее технологически и затратнее, никакой информации попросту нет. Это означает, что все электроснабжение и газоснабжение Ханкенди долгое и даже неопределенное время будет находиться вне "логики коридора". 
  
Вполне возможно, что в данной ситуации можно увидеть не беспомощность армянских властей, а определенный замысел. Ни для кого уже не секрет, что у Армении не осталось никаких возможностей сохранить сепаратистский проект в Карабахе, и желания поддерживать его у современного Еревана все меньше. Но если так, и впереди – закрытие конфронтационной темы и реинтеграция карабахских армян в азербайджанское государство, то зачем Армении тратить деньги и силы на инфраструктуру альтернативного маршрута Лачинского коридора? Быть может, республику устроит трансграничное сообщение по старой дороге через Лачин, но уже не в режиме коридора, а через обычный таможенный пункт – тем более что в перспективе она подпишет с Азербайджаном мирный договор и отношения двух стран будут нормализованы.

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