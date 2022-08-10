ЕС может приостановить выдачу виз россиянам

10 авг. 14:26

Министр по вопросам интеграции и миграции Андерс Игеман заявил о том, что не исключает прекращения Евросоюзом практики выдачи виз гражданам России.

"Сейчас нам нужно серьезно подумать, будем ли мы увеличивать спектр санкций и менять визовый режим ЕС", - сказал он.

В то же время Игеман отметил, что "закрытие" России может иметь негативные последствия для Евросоюза.

Напомним, что Эстония, Латвия и Литва уже приняли решение больше не выдавать туристические визы гражданам России. В Финляндии этот вопрос обсуждается.