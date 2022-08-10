Запад пытается догнать Россию в Африке

Африка как сфера международных интересов вновь привлекла к себе внимание крупнейших геополитических игроков – России и Запада. В конце июля в африканское турне отправился глава МИД РФ Сергей Лавров. Одновременно с ним африканский континент посетил президент Франции Эммануэль Макрон и спецпосланник США Майкл Хаммер. В ходе серии официальных визитов, Лавров провел встречи с руководством Египта, Конго, Уганды и Эфиопии, а также пообщался с представителями Лиги арабских государств и Африканского союза.

Перед началом африканского турне глава российской дипломатии опубликовал статью, в которой изложил цель поездки. По словам Лаврова, в первую очередь, до лидеров стран Африки необходимо было донести правду о том, что кризис продовольствия никак не связан с российской спецоперацией на Украине. Главными причинами кризиса Лавров назвал действия Запада во время пандемии коронавируса, а именно "неконтролируемую печать правительствами США, ЕС и Японии ничем не подкрепленных долларов", а также "непродуманный переход на зеленую энергетику".

Выбор стран турне Лаврова по Африке был обусловлен и политическими, и экономическими перспективами сотрудничества. Египет – важнейший экономический партнер России на континенте. По словам лидера страны Абделя Фаттаха ас-Сиси, Египет и Россия связаны "крупными амбициозными проектами". Действительно, взаимный товарооборот по итогам 2021 года составил $4,8 млрд, кроме того, страны осуществляют совместное строительство АЭС "Эд-Дабаа".

Конго, Уганда и Эфиопия – зоны ближайшего развития, экономический потенциал сотрудничества с которыми крайне высок, не говоря о политическом влиянии на африканском континенте. Так, Эфиопия – не только страна-лидер по темпам экономического роста (9,6 % в среднем за 10 лет), но и негласный дипломатический центр Африки.

Президенты Конго и Уганды Феликс Чисекеди и Йовери Мусевени – патриархи африканской дипломатии – в мировом сообществе воспринимаются как трансляторы обобщенного мнения всей Африки. Исходя из позиции лидера Уганды, российское положение на континенте достаточно крепко. "Каждый раз при возникновении проблем находятся желающие того, чтобы мы были против России. Им мы отвечаем, что Россия была с нами последние 100 лет, как мы можем быть против них?" – сказал он в ходе встречи с Лавровым.

Итоги африканского турне Лаврова, пожалуй, наиболее точно подвел верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев в том, что во всем виноваты санкции Евросоюза…и это затем повторяет вся западная пресса, но, когда обратные аргументы приводит ЕС, этого никто не подхватывает", - сказал он в интервью испанской радиостанции Cadena SER. "Я бы не сказал, что мы проиграли информационную войну, но это правда, что она существует", - подчеркнул он.

Для исправления ситуации одновременно с российским министром в Африку отправился президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший Камерун, Бенин и Гвинея-Бисау и спецпосланник США Майкл Хаммер, выбравший для визита страны Африканского Рога. Позже, в начале августа посещением ЮАР, Конго и Руанды отметился глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Макрон главную цель своего турне определил как противодействие возвращению российского влияния в регионе и обвинил Африку в том, что она однозначно не осудила "одностороннюю агрессию" России в отношении Украины, как это делает Евросоюз. Также французский лидер назвал продовольственный кризис одним из "орудий войны" России и отклонил предположения камерунских журналистов, что в кризисе виноваты западные санкции.

В свою очередь, Блинкен отверг идею о том, что США соревнуются с Россией за влияние на африканский континент. По словам шефа американской дипломатии, цель его визита находится исключительно в мирном русле – установление партнерских отношений и совместная работа над решением общих проблем, в частности, последствий пандемии коронавируса, климатических изменений и продовольственного кризиса. "Я здесь не из-за соревнований с кем бы то ни было. Это не визит (…) в Африку из-за другой страны. А наоборот [я здесь], потому что будущее мира будет очень важным образом определяться в Африке", - сказал глава Госдепа США, отвечая на вопросы французского радио RFI.

Однако на то, что США рассматривают активизацию России в Африке как угрозу национальной безопасности, указывает одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта "о противодействии злонамеренной деятельности России в Африке". В документе сенаторы, в частности, высказали опасения, что "растущее влияние России на континенте может вытеснить США из богатого горнодобывающего сектора Африки".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, турне Лаврова было обусловлено двумя компонентами, "Первый компонент – это плановая дипломатическая работа, поскольку МИДом были даны обещания по приглашениям Сергею Лаврову совершить визит в ту или иную страну. Таких приглашений было довольно много. Второй компонент – была выдержана линия на то, чтобы разные африканские субрегионы были представлены в плане подготовки ко второму саммиту Россия-Африка, конгрессу представителей деловых кругов России и африканских стран. Поэтому наряду с двусторонней тематикой Сергей Лавров узнавал, как в разных государствах представляют участие в саммите и какие у них подходы к обеспечению представительства деловых кругов на этих крупных мероприятиях", - сообщил он.

По оценке дипломата, поездки в Африку Макрона и Блинкена были реакцией Запада на турне Лаврова. "Здесь проявилось различие в российском подходе и подходе западных стран к дипломатии. Они все время стараются втянуть африканских партнеров в какие-то свои разработки против третьей стороны, в данном случае против Российской Федерации. Мы даем, конечно, отпор тем, кто выступает против нас, но для нас главное другое, как и подчеркивал Лавров в своих выступлениях: мы строим отношения в двустороннем формате. За последние 50 лет я не помню, чтобы мы к кому-то из африканцев и арабов обратились со словами: "Вы знаете, вот есть такая страна, вы с ней не дружите". Да, мы критикуем позицию западных стран, но никогда не обращаемся с просьбой не принимать делегации, отказаться от участия в международных мероприятиях. По конкуренции в торгово-экономической и политической сфере мы не даем им рекомендаций, а Запад дает. Этому и были посвящены визиты", - сказал Андрей Бакланов.

"Поэтому, если сопоставить исходные моменты визитов руководителей западных дипломатий и Лаврова, то различия большие. У них, конечно, реакция на Лаврова заметна, а у нас была плановая поездка. Хотя мы не списываем влияние других вещей, но главное для России в международных дипломатических контактах – налаживание дружественных отношений, и не против кого-то, а просто в двустороннем формате. Нам важно лишь то, чтобы никто нам не мешал. Сами мы никому не собираемся мешать – ни американцам, никому, у нас в повестке дня дипломатических визитов никогда такого пункта не бывает. Американцы, кстати, очень нам бывают благодарны, что мы никого не втягиваем ни в какие расклады", - добавил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов.

"На мой взгляд, африканцев сейчас раздражает то, что в отношении Запада к ним превалирует политика, причем направленная против России, а не на создание каких-то выгод для Африки. Американцы чуть ли не хватают за пуговицы африканских дипломатов и требуют от них не делать того-то и того-то в плане развития связей с РФ. Между тем ясно видно, что африканцы ожидают от великих держав не втягивания континента в сложные взаимоотношения в других регионах, а помощи в развития африканских государств. Африка не хочет участвовать в конфронтации и принимать чью-то сторону, ей это по большому счету просто неинтересно. И это совершенно естественно, ведь создание Африке проблем путем втягивания ее в дела крупных геополитических игроков – не то, что требует на данном моменте развития континента", - подчеркнул Андрей Бакланов.