Армяне покидают азербайджанское село Забух (ВИДЕО)

10 авг. 13:57

Армяне, 30 лет незаконно проживающие в Азербайджане, начали покидать город Лачин и село Забух. Об этом свидетельствуют видео в армянском сегменте социальных сетей.

На кадрах, опубликованных каналом Baku TV, видно, как жители села пакуют вещи. Женщины и мужчины срывают плакаты со стен, собирают документы и складывает их в кучу. То, что не понадобится, сжигается.

По данным армянских СМИ, им было приказано покинуть Лачин до 25 августа 2022 года. Но на данный момент неизвестно, куда они отправятся и где будут жить.

Правительство Армении предлагает всем покидающим село сертификат на 10 млн драмов, однако люди сомневаются, что этих денег хватит на дом в какой-либо общине Армении.

Напомним, согласно требованиям трехстороннего соглашения Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года, армяне должны покинуть город Лачин, села Забух и Сус. Азербайджан уже завершил строительство своей части альтернативной дороги. Армения пока этого не сделала.