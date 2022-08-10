Сбалансированность федерального бюджета России оказалась под угрозой

10 авг. 13:26

Имеются высокие риски для сбалансированности федерального бюджета в 2023-2025 годах, информирует Минфин РФ по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

По словам главы Минфина Антона Силуанова , формирование проекта бюджета на следующие три года проходит в условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей. По его словам, "плановый период характеризуется высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета".

"Перед страной стоят новые задачи, и нам надо ориентировать бюджетную политику на выполнение этих приоритетов. С одной стороны, нужно не нарушить макроэкономическую устойчивость, основанную на финансовой стабильности. С другой стороны, выполнить все взятые обязательства и обеспечить выполнение намеченных целей в экономике и в социальной сфере", - отметил министр, его слова приводит пресс-служба ведомства.