В Армении пройдет перепись населения

10 авг. 13:22

С 13 по 22 октября 2022 года в Армении будет проводиться перепись населения. В ходе исследования будут собраны данные об образовании, состоянии здоровья, работе, условиях жизни граждан. Результаты переписи станут известны через год.

В этом году для переписи впервые будет использован комбинированный метод. Основные цифры будут получены из административного реестра: национальность, гражданство, возраст, пол. Затем эти вопросы будут проверены в рамках выборочного исследования - переписчики придут с анкетами только в каждое четвертое домохозяйство

Ранее перепись в Армении проводилась в 2011 году.